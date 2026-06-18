オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、アムステルダム王宮でオランダ国王夫妻が主催する晩餐会に出席されました。【映像】英語で話す天皇陛下＆晩餐会の様子天皇陛下（以下、英語の翻訳）「次世代を担う若者や子どもたちのために、協力の裾野を更に一層広げ、取り組みを強化していくことを希望してやみません」アムステルダム王宮で開かれた晩餐会で、天皇陛下はオランダ語で乾杯をされました。陛下は第2次世界大戦での