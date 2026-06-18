鹿児島地裁保育士として勤務していた鹿児島市の認定こども園で2024年、男児を切り付け、女児に暴行し負傷させたとして、殺人未遂と傷害罪に問われた無職笹山なつき被告（23）は18日、鹿児島地裁（小泉満理子裁判長）の裁判員裁判初公判で女児への暴行を認めた上で「（男児への）殺意はなかった」と起訴内容を一部否認した。判決は7月16日。起訴状によると、24年6月7日、殺意を持って男児の首の右側をカッターナイフで切って約1