熊本県荒尾市の遊園地「グリーンランド」を運営するグリーンランドリゾートは１７日、新設するジェットコースターを２０２８年３月に開業すると発表した。新たなコースターの導入は０７年以来２１年ぶりとなる。総工費は約３０億円を見込む。同園は国内有数のアトラクション数で知られ、ジェットコースターは１０機種目。新コースターは木材と鋼鉄を組み合わせた全長６２０メートルで、最高時速６６．５キロ・メートルで駆け抜