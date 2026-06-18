水戸地裁茨城県古河市の介護老人保健施設で2020年、男性入所者2人に点滴器具から空気を注入して殺害したとして、殺人罪などに問われた元職員赤間恵美被告（40）の裁判員裁判が18日、水戸地裁（山崎威裁判長）で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。判決は7月7日。公判では他殺かどうか、被告が犯人かどうかが争点となっている。赤間被告は無罪を主張。検察側は論告で、状況証拠に照らし被告が空気を注入したとしか考えられな