俳優の円井わんが１７日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、現在の芸名になった驚きの理由を明かした。この日は「ジメジメイライラ吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り」と題して、著名人達が日常のイライラなどをぶちまけた。その中で円井について、上田晋也は「朗らかなイメージでイライラしなさそうだけど」と言うと、円井は「めっちゃ短気で」と自己分析。そして「昔、結構とがってて、事務所から『丸くなってほしい』とい