NHK大阪放送局は18日、今秋放送スタートの連続テレビ小説「ブラッサム」の出演者第5弾を発表した。女優石橋静河（31）が演じるヒロイン珠の弟・葉野守を日向亘（22）、珠の妹俊子を伊東蒼（20）、珠の弟英男を藤原大祐（22）が演じる。「ブラッサム」は明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。ドラマは山口県岩国市から始まる。朝ドラ初出演の日向は「このお仕事をはじめてからずっと願い続