オランダを訪問中の天皇陛下は皇太子時代に訪問した際、ボートに乗り、首都アムステルダム観光を楽しまれました。陛下の案内役にボートに乗りながら当時の様子を聞きました。【映像】24年前の天皇陛下＆当時の訪問秘話アムステルダムは「北のベネチア」と言われる運河の街です。天皇陛下は、皇太子時代の2002年にアレキサンダー国王の結婚式に出席した際、アムステルダムの運河をボートで巡られました。醍醐穣リポ「天皇陛下が