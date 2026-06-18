お笑いコンビ、コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が、かまいたちの山内健司と濱家隆一がMCを務める、17日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。この春から「レギュラー番組が4本、一気になくなった」と明かし、「むちゃムカついた」と怒りをあらわにした。濱家が、番組がなくなった理由について「俺が悪いとかじゃなくて、ムカつく？」とツッコむと、ナダルは「周りが全部悪い」と言い放ち、毒舌キャ