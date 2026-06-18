サッカー韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が、チームの快挙に期待を込めた。洪監督は１７日（日本時間１８日）、北中米Ｗ杯のメキシコ戦（１８日＝同１９日、メキシコシティー）前の会見に登壇。Ａ組の韓国は初戦のチェコ相手に２―１で逆転勝利し、好調なスタートを切っている。韓国メディア「ニューシス」によると、洪監督は、２００２年日韓大会で主将として母国を史上初となる４強に導く立役者となった。これは現