手負いの至宝が決勝トーナメント（Ｔ）で復活だ！１４日の北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦オランダ戦で、左ヒザを負傷した日本代表ＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）について日本サッカー協会が「負傷」と認定したことを発表。この日も練習を欠席した。第２戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝同２１日）の出場は絶望的となったが、イレブンは久保の復帰を信じ“オレたちが決戦の舞台へ連れていく”と一致