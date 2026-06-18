【Pokémon Champions：「ファストクーポン100枚」のあいことば】 受取期間：8月31日23時59分まで ポケモンは、Nintendo Switch/Android/iOS用ポケモンバトル「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」において、プレゼントを受け取れる“あいことば”を公開した。 今回のあいことばは、スマートフォン版「ポケモンチャンピオンズ」の配信開始を記念したもの。ゲ