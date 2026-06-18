日本ハムは3本塁打で乱打戦を制すパ・リーグ球団主催のファーム公式戦が17日、4試合行われた。ソフトバンクは、タマホームスタジアム筑後でのオリックス戦に6-5でサヨナラ勝利を収めた。先発・松本晴投手は5回無失点の好投。打線はジーター・ダウンズ内野手の2打席連続適時打で3点をリードしたものの、6回に大山凌投手が野口智哉内野手に3ランを浴びて同点に追いつかれる。延長10回には大竹風雅投手が2点を失う苦しい展開となっ