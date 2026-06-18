外国人が爆買い！和包丁人気の謎日本刀づくりに由来する「和包丁」は、その切れ味から、国内のみならず海外のミシュランシェフなどの食のプロからも高い評価を得ている。訪日外国人の増大によるインバウンドも需要拡大につながっているようだ。東京の上野と浅草の間にある調理道具専門店街、かっぱ橋道具街。昔は外国人の姿を見かけることもまれだったが、最近は旅行バッグを持った外国人があちこちを闊歩している。包丁販売の専