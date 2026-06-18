通夜には明石家さんまや松平健の姿も数多くの映画やドラマで活躍した俳優でタレントの中村玉緒さんが６月９日、肺炎のため亡くなった。86歳だった。16日には通夜が行われ、お笑い芸人の明石家さんま（70）や歌手の和田アキ子（76）、徳光和夫アナ（85）、女優の浅田美代子（70）、俳優の松平健（72）ら、彼女を慕う多くの芸能人が姿を現した。『さんまのSUPERからくりTV』（TBS系）などのバラエティ番組でも天然キャラが人気になり