猫のカラダに発生する『白い粉』の原因とは？ 1.乾燥によるフケが増えている 猫の体に白い粉のようなものが見られる場合、もっとも多い原因のひとつが「フケ」です。とくに冬場やエアコンを使う季節は、猫の皮膚も人と同じように乾燥しやすくなります。 もともと猫の皮膚は薄くデリケートで、水分バランスが崩れると古い角質がはがれやすくなります。 ただし、フケが大量に出ていたり、かゆがって頻繁