所属がSNS更新14日に行われた陸上・日本選手権の女子400メートル障害で、青木穂花（ゼンリン）が日本歴代3位となる55秒92の好タイムで初優勝を飾った。青木の母も日本選手権の同種目で優勝しており、母子での日本一。所属先が公開した写真に「2人とも可愛すぎる」など、注目が集まった。24歳の青木はライバルを寄せ付けず、55秒92で初優勝。9月のアジア大会（名古屋）の代表にも決定した。青木の母・早穂子さんは1994年の日