【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#27【前回を読む】「過度の打撃練習は守備にマイナスになる」 本屋敷錦吾の提言は西本監督の不興を買った前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中