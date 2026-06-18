最多のファン投票によるオールスター（7月15日=フィラデルフィア）出場がかかる大谷を脅かす存在が現れた。【もっと読む】Ｗ杯期間中の主役は大谷翔平だった！16日に発表されたファン投票第1回中間結果。大谷（116万5133票）に次ぐナ・リーグ2位の97万2813票を集めたブレーブスのドレイク・ボールドウィン捕手（25）が17日のジャイアンツ戦で右脇腹痛から復帰した。5月20日から負傷者リスト（IL）に入っていたが、復帰初戦の第