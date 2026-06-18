シーズン途中に外部から吉井理人新監督を招へいした楽天。三木肇監督の退任からわずか1週間での異例の人事となった。楽天の動きは、他球団にとっても対岸の火事では済まない。【もっと読む】吉井理人氏がロッテを語る（上）「メジャーのようなチームを作りたかった」の真意その筆頭は、今季22勝41敗1分けの借金19を抱えて最下位に沈む中日だ。就任2年目を迎える井上一樹監督の今季成績は、リーグは違えど楽天よりも下。先日、