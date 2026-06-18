今年も多くの選手が愚痴を漏らすか。【もっと読む】松山英樹、あのマキロイが「世界一」と大絶賛した高等技術松山英樹らが出場し、18日に開幕する全米オープンゴルフ。今年の会場はニューヨーク州サウサンプトンのロングアイランドにあるシネコックヒルズGC（7440ヤード・パー70）。1891年に創設され、海に近く、コース内には高い木がほとんどないことから、強い風が吹くことで知られている。今大会が同コースで行なわれるの