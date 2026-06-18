お笑い芸人のアキラ100％（51）が妙な注目のされ方をしているという。発端は、本人が6月15日にXに投稿した1枚の写真なんだとか。週刊誌芸能記者がこう言う。【もっと読む】アキラ100％さん R-1優勝決定の瞬間は「片手でバンザイ」「写真は本人がスーツ姿で立つ全身写真で、《がんばれ！！！！！ 日本vsオランダ》というメッセージが添えられた、開催中のサッカーW杯を意識した投稿です。このポストに対しては《森保70%くらいです