映画『ハルカナ』チラシ画像より（©映画『ハルカナ』製作委員会） 2022年のさぬき映画祭シナリオコンクールで優秀賞を受賞した脚本をオール香川ロケで映画化した「ハルカナ～碁盤は知っているので捨てないでください～」の完成披露試写会が2026年7月4日、坂出市民ホールで行われます。 「ハルカナ」は、父が遺した古い碁盤を処分しようとした主人公が、「碁盤の記憶がわかる」という