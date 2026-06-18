《あまりにも美しい》《演技が神がかってる》なんて称賛の声が相次いだ。仲野太賀（33）主演のNHK大河「豊臣兄弟！」の第23回（6月14日放送）の話。菅田将暉（33＝写真）が演じた竹中半兵衛の最期が描かれ、志半ばにして病に倒れた“天才軍師”に涙、涙の回となった。【もっと読む】「こっちのけんと」の両親が「深イイ話」出演でも菅田将暉の親であることを明かさなかった深〜いワケ「仲野さん演じる小一郎の生まれたばかりの赤ん