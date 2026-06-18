俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）。いよいよ最終回を迎える本作。兄として弟を支え続ける真を演じる岡田将生に、染谷将太と作り上げた兄弟の関係性や、制作陣との信頼関係、そして二人がたどり着く結末への思いを語ってもらった。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！■「二人だから乗り越えられた」――岡田将生が語