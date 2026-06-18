元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める17日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。出演を断っているジャンルのテレビ番組を明かした。オープニングで、7月から初めてゴールデン帯に進出する「BS10パネルクイズアタック25」についてトーク。地上波時代を含めると放送開始から51年以上たっており「これとんでもないことですよ。ずっと日曜の昼にや