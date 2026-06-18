2026年秋放送開始予定の連続テレビ小説『ブラッサム』の出演者第5弾が18日に発表され、主人公・葉野珠のきょうだいを演じるキャストとして日向亘、伊東蒼、藤原大祐の出演が明らかになった。石橋静河演じる珠を取り巻く家族として、それぞれ弟や妹を演じる。【写真】ヒロインの弟＆妹を演じるフレッシュな新キャスト『ブラッサム』は、明治、大正、昭和を駆け抜け、自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。主人公