岸和田競輪場で行われている「G1第4回パールカップ」（優勝賞金790万円）はきょう18日、決勝戦を迎える。その決勝に6番車で出走予定だった児玉碧衣（31＝福岡・108期）は足を捻挫したため当日欠場となった。病院で診察を受けた結果「右足首捻挫」との診断を受け、全治には1週間程度を要すると発表された。なお、ガールズG1の決勝戦で当日欠場が発生するのは初めて。