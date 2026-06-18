お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志（50）が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。知床観光船沈没事故の判決と被告の対応に「モヤモヤ感」を示した。2022年4月に北海道・知床半島沖で観光船「KAZU 1（カズワン）」が沈没し乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった事故で、釧路地裁は17日、業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長桂田精一被告（62）に求刑通り、法定刑の上限である禁錮