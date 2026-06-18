阪急阪神ホールディングス（HD）株式会社の定時株主総会が18日、大阪市の梅田芸術劇場で始まった。25年の株主総会には1877人の株主が参加。10時の開始時点では1512人が参加していたが、今年は開始時点で1479人が参加している。例年、阪神ファンから猛虎愛あふれた質問や珍質問が飛び交うが、24年以降は、23年9月末に25歳宙組団員が急死した宝塚歌劇団についての質問も寄せられている。