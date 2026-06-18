擬音が多い。笑 エマはすっごく冷えやすいのです。なのでエマの水遊びは太陽がギラギラしているときにしか出来ません。曇りや、風の強い日など少しでもお天気が悪い日はNG（お散歩だと曇りの方がありがたいんだけどね）。 夏は犬用プールにも行くのですが、プールでは冷えて震えると言うことはほとんどないです。川や湖の水温はとにかく低く、足だけしか入らない私でも「おおっ」と思うほど。そんな水の中に全