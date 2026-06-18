柏崎市で17日夜、住宅や作業場などを焼く火事がありました。この火事で少なくとも6棟が焼けました。けが人はいないということです。火事があったのは柏崎市山口の住宅敷地内にある塗装の作業場です。警察によりますと17日午後7時半すぎ、作業場から出火しているのを発見した塗装業を営む住人が「火事だ。110番、119番通報を」と近隣住民へ依頼し、近隣住民から110番や119番通報がありました。火は作業場から母屋や作業場の東側にあ