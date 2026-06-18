新潟市中央区で道路が陥没しました。ケガ人などは確認されていません。 現場は、新潟市中央区の礎町通2ノ町です。新潟市の下水道管理センターによりますと、17日午後2時ごろ「道路に陥没がある」と市に通報がありました。陥没の深さは約50cm、幅は最大で1.8mあったということです。ケガ人などは確認されていません。 現場付近を通行止めにして17日午後5時ごろから穴を埋める工事が行われました。新潟市では2026年1