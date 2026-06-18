サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の日本代表は１７日、米ナッシュビルの拠点で、チュニジアとの１次リーグ第２戦に向けた練習を行った。Ｗ杯日本代表の上田（フェイエノールト）は１７日、疲労を考慮して全体練習に参加せず、ランニングなど軽めの調整を行った。上田は練習後、「大丈夫です」と語った。