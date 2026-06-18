【エビアン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１７日の記者会見で、ホルムズ海峡の安全確保を巡り、日本を含む先進７か国（Ｇ７）の部隊派遣について「必要ない」と述べた。「戦闘中には（派遣を）望んでいなかったのに、今は皆が関与したいと考えている」と不満もにじませた。トランプ氏は、海峡への自衛隊派遣を巡り、日本側と交わしたやり取りを明らかにした。「実は日本も参加を申し出てくれていた」とした上で、「ただ、