◆米大リーグレッドソックス０―３ブルージェイズ（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１７日（日本時間１８日）、敵地・レッドソックス戦に「３番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打に終わり、２試合、１０打席連続安打なしとなった。試合はブルージェイズが３―０で勝って２連勝とした。レッドソックスの先発は左腕のベネット。初回２死走者なしの