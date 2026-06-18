４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のＫＡＮＯＮが、雰囲気激変の近影を見せた。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、絵文字を一つ記すと、グレーのジャケットを着こなし、髪をまとめた大人のコーディネートでポーズを取った。黒髪に制服姿がトレードマークのＫＡＮＯＮだが、雰囲気ガラリ。美女オーラ全開で、フォロワーは「あーっ！！！デートだ！！！」「可愛すぎる美しすぎる！！！！