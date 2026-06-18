ＲＩＺＩＮは１５日、埼玉・川口市内で、女子スーパーアトム級に関する記者会見を実施し、同階級のカード４試合を発表。マスク姿で登壇したある選手の美ぼうに注目が集まった。“モデル級美女”として話題のケイト・ロータス（２８＝フリー）は、“現役ＪＫ”ＮＯＥＬと８月１１日の「ＲＩＺＩＮ．５４」（トヨタアリーナ東京）で激突することが決定。シアーオフショルダーのブラックロングドレス姿で登場した。ＳＮＳなどで