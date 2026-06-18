シャーウッドの森の「メジャー・オーク」。今春は新たな葉をつけなかったという/Steven Bramall/Alamy Stock Photoロンドン（CNN）昔、ロビン・フッドを探す騎士たちは、どこに行けば彼を見つけられるかを心得ていた。この伝説的な義賊は何世紀にもわたって英イングランドのシャーウッドの森と結び付けられており、とりわけ本人の隠れ家として名高い1本の木は「メジャー・オーク」と呼ばれている。科学者たちによれば、樹齢1200年