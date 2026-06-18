第１０８回全国高校野球選手権群馬大会の組み合わせ抽選会が１７日、前橋市南町の市民文化会館（昌賢学園まえばしホール）で行われ、出場５９チームの対戦相手が決まった。開会式と開幕試合は７月４日に同市の県立敷島公園野球場（上毛新聞敷島球場）で行われ、日程通りに進めば、決勝は同２６日に行われる。選手宣誓は西邑楽の茂木陽琉主将会場には各校の主将や監督が集まり、それぞれが緊張した面持ちでくじをひいた。予備抽