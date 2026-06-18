開催国メキシコとの大一番を控えた韓国代表に朗報が入った。韓国は来る6月19日（日本時間）、メキシコ・グアダラハラのエスタディオ・グアダラハラで行われる北中米ワールドカップ・グループA第2節でメキシコと対戦する。【写真】韓国女性インフルエンサー、メキシコで「つり目ポーズ」被害試合を前にしたポジティブな要素は、MFペ・ジュノ（ストーク・シティ）とDFキム・テヒョン（鹿島アントラーズ）の復帰だ。2人は16日からチー