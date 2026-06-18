俳優ナムグン・ミン（48）、モデルのチン・アルム（36）夫妻が、結婚4年目にして親になる。6月18日、所属事務所935エンターテインメントは、公式コメントを通じて「ナムグン・ミンとチン・アルム夫婦に大切な新しい命が訪れた」と伝えた。【写真】ナムグン・ミン、“激似”人気アイドルと2SHOTこの日、事務所は「2人はありがたく、わくわくする気持ちで健康と安定を最優先とし、新しい家族を迎える準備をしている」と述べた。ただ