BTSのVが制作した楽曲が、フランス大統領のSNSに登場したと話題を集めている。フランスのエマニュエル・マクロン大統領は6月16日（現地時間）、仏エビアンで開催されたG7サミットに関する映像を公式SNSで公開した。【写真】V、“ベッド写真”流出か映像には、マクロン大統領が各国首脳と挨拶を交わす様子が収められている。登場シーンでは、それぞれの国を象徴するような楽曲がBGMとして使用されており、韓国の李在明（イ・ジェミ