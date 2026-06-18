女優のムン・チェウォンが、6月28日に一般男性の婚約者と結婚式を挙げる。6月18日、本サイト提携メディア『OSEN』の報道によると、ムン・チェウォンは28日にソウル市内で挙式する。【写真】ムン・チェウォン、“指輪”輝くウェディングフォト婚約者が一般人であることから、結婚式は家族や親族のみが出席する非公開形式で行われる予定だ。芸能界の同僚についても、普段から親しい知人を中心に招待されるという。最近、ムン・チェウ