女優ミン・ドヒが、空港での迷惑行為で物議を醸した後、アルバイトをしていたという近況を明かした。去る6月17日、ミン・ドヒのYouTubeチャンネル「ミニドヒ」には、「カフェのバイトを辞めました」というタイトルの動画が公開された。【写真】土足で？ミン・ドヒ、日本の空港でマナー違反動画には、ミン・ドヒが1年以上続けてきたカフェでのアルバイトを辞めることになった理由とともに、アルバイトがもたらしたポジティブな変化