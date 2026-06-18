【モデルプレス＝2026/06/18】4人組ロックバンド・flumpoolの公式サイトが6月18日に更新され、ドラムスの小倉誠司がライブ活動を休止することが発表された。【写真】ライブ活動休止する4人組ロックバンドドラマー◆flumpool小倉誠司、ライブ活動休止公式サイトでは「この度、ドラムス・小倉誠司につきまして、ジストニアの症状の可能性があり、これまで医師の診察を受けながら、本人・メンバー・スタッフで慎重に状況を見守ってま