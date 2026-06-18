インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、自身の整形計画について率直な考えを明かした。6月17日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムに「何でも聞いてください」とコメントし、フォロワーとのQ&Aコーナーを実施した。【写真】チェ・ジュンヒ、驚愕のビフォーアフターあるネットユーザーから「お姉さん、これからの整形計画を教えてください！」という質問を受けると、チェ・ジュンヒは率直に答えた。（写真＝チェ・ジュンヒIn