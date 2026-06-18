【S.H.Figuarts リクーム〈地獄のリクーム〉】 予約開始：6月19日16時 2027年2月 発売予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts リクーム〈地獄のリクーム〉」を2027年2月に発売する。6月19日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は9,900円。 本製品は、アニメ「ドラゴンボӦ