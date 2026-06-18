【S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー】 6月19日16時より予約開始 12月 発送予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月19日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は9,900円。 本商品は「劇場版 ウルトラマンギンガS決