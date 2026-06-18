世界中で愛され続ける映画「プラダを着た悪魔」シリーズの世界観が、Te chichiの上品なカジュアルスタイルと融合♡続編映画『プラダを着た悪魔2』の公開で再び注目を集める中、劇中の印象的なモチーフを取り入れた別注コレクションが登場します。ファッションを楽しむ大人の女性にぴったりな全7型のアイテムをご紹介します。 映画の魅力を日常に取り入れる特別コレクション Te chichiは「アーバンフ