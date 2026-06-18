フランスのマクロン大統領はG7サミット=主要7か国首脳会議の閉幕後、アメリカのトランプ大統領をベルサイユ宮殿に招待し晩さん会を開きました。フランスのマクロン大統領はG7サミットが閉幕した後、トランプ大統領をパリ近郊のベルサイユ宮殿に招待し、晩さん会を開きました。今年はアメリカ独立250年にあたり、ベルサイユ宮殿はその歴史にゆかりがある場所として知られています。晩さん会では、ロシアが侵攻を続けるウクライナの